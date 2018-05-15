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20:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британский Форрест Гамп завершил свой марафон предложением руки и сердца

Достигнув конечной цели, бегун встал на колено перед своей возлюбленной.

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Британец повторил знаменитый американский марафон Форреста Гампа

39-летний ветеринар из Ливерпуля Роб Поуп стал знаменитостью после того, как решил повторить знаменитый годовалый марафон «по следам Форреста Гампа».

В апреле, пробежав, как и герой Тома Хэнкса, 24 тысячи километров, Роб прервал свой маршрут, чтобы присутствовать при рождении своей дочки в Ливерпуле. Вскоре после этого события он вернулся в США и продолжил бежать. Его конечной целью было 25 100 км, что на 405 км больше, чем преодолел Форрест Гамп в одноименном фильме.

В последние дни марафона Поупа сопровождала его возлюбленная Надин с их дочкой, которые ехали в машине.

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Достигнув заветной цели, британец эффектно завершил свой более чем годовалый марафон: он сделал своей любимой девушке предложение. Видео трогательного момента Роб опубликовал на своей странице в Instagram, где все это время вел фото-дневник своего путешествия.

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Кстати, Роб Поуп благодаря своему марафону попал в Книгу рекордов Гинесса.

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