Британский Форрест Гамп завершил свой марафон предложением руки и сердца
Достигнув конечной цели, бегун встал на колено перед своей возлюбленной.
Достигнув конечной цели, бегун встал на колено перед своей возлюбленной.
39-летний ветеринар из Ливерпуля Роб Поуп стал знаменитостью после того, как решил повторить знаменитый годовалый марафон «по следам Форреста Гампа».
В апреле, пробежав, как и герой Тома Хэнкса, 24 тысячи километров, Роб прервал свой маршрут, чтобы присутствовать при рождении своей дочки в Ливерпуле. Вскоре после этого события он вернулся в США и продолжил бежать. Его конечной целью было 25 100 км, что на 405 км больше, чем преодолел Форрест Гамп в одноименном фильме.
В последние дни марафона Поупа сопровождала его возлюбленная Надин с их дочкой, которые ехали в машине.
Достигнув заветной цели, британец эффектно завершил свой более чем годовалый марафон: он сделал своей любимой девушке предложение. Видео трогательного момента Роб опубликовал на своей странице в Instagram, где все это время вел
Кстати, Роб Поуп благодаря своему марафону попал в Книгу рекордов Гинесса.