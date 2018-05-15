Британский Форрест Гамп завершил свой марафон предложением руки и сердца

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39-летний ветеринар из Ливерпуля Роб Поуп стал знаменитостью после того, как решил повторить знаменитый годовалый марафон «по следам Форреста Гампа».

В апреле, пробежав, как и герой Тома Хэнкса, 24 тысячи километров, Роб прервал свой маршрут, чтобы присутствовать при рождении своей дочки в Ливерпуле. Вскоре после этого события он вернулся в США и продолжил бежать. Его конечной целью было 25 100 км, что на 405 км больше, чем преодолел Форрест Гамп в одноименном фильме.

В последние дни марафона Поупа сопровождала его возлюбленная Надин с их дочкой, которые ехали в машине.

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Достигнув заветной цели, британец эффектно завершил свой более чем годовалый марафон: он сделал своей любимой девушке предложение. Видео трогательного момента Роб опубликовал на своей странице в Instagram, где все это время вел фото-дневник своего путешествия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiPrf9il68p/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiPrf9il68p/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от goingthedistancerun@gmail.com (@run.robla.run)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-01T18:33:10+00:00">1 Май 2018 в 11:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Роб Поуп благодаря своему марафону попал в Книгу рекордов Гинесса.