Как выглядит самый известный метеоритный кратер в мире (фото)
Одно время здесь даже тренировались астронавты.
Одно время здесь даже тренировались астронавты.
Кратер Бэрринджер или Аризонский метеоритный кратер, пожалуй, одно из самых известных мест на нашей планете, где можно увидеть последствия столкновения Земли с другим небесным телом.
Этот кратер является одним их самых больших на планете, а потому его часто снимают в научных и документальных фильмах, а в 1960-х перед отправкой на Луну здесь тренировались астронавты NASA.
До начала XX века считалось, что воронка в Аризоне образовалась в результате вулканической деятельности, но в 1902 году гипотезу о ее космическом происхождении выдвинул инженер Дэниел Моро Бэрринжер, который купил этот земельный участок и начал проводить тут исследования, чтобы доказать свою правоту. 26 лет ученый провел в поисках остатков метеорита, но так ничего и не нашел. Лишь спустя 30 лет после его смерти геолог и планетолог Юджин Шумейкер сумел доказать космическое происхождение этой впадины.
Сейчас земельный участок
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