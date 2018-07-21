Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фото привязанного к столбу украинца с табличкой возмутило Сеть
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Марину Александрову без макияжа сравнили с подростком
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
Марину Александрову без макияжа сравнили с подростком
Сайрус и Хемсворт опровергли слухи о проблемах в отношениях
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психбольницу
Откровенные фото лучшей пловчихи России - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:52 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый известный метеоритный кратер в мире (фото)

Одно время здесь даже тренировались астронавты.

Кратер Бэрринджер или Аризонский метеоритный кратер, пожалуй, одно из самых известных мест на нашей планете, где можно увидеть последствия столкновения Земли с другим небесным телом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Огромная впадина диаметром 1219 метров и глубиной 229 метров получилась в результате столкновения нашей планеты с железным метеоритом диаметром около 50 метров и весом более 300 тысяч тонн. Случилось это примерно 50 тысяч лет назад.

Этот кратер является одним их самых больших на планете, а потому его часто снимают в научных и документальных фильмах, а в 1960-х перед отправкой на Луну здесь тренировались астронавты NASA.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как выглядит бухта, где лодки «парят» над водой (фото)

До начала XX века считалось, что воронка в Аризоне образовалась в результате вулканической деятельности, но в 1902 году гипотезу о ее космическом происхождении выдвинул инженер Дэниел Моро Бэрринжер, который купил этот земельный участок и начал проводить тут исследования, чтобы доказать свою правоту. 26 лет ученый провел в поисках остатков метеорита, но так ничего и не нашел. Лишь спустя 30 лет после его смерти геолог и планетолог Юджин Шумейкер сумел доказать космическое происхождение этой впадины.

Сейчас земельный участок по-прежнему принадлежит семье Бэрринжера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше необычных мест!

 Как Барби. Британка похудела на 88 кг и легла под нож хирурга
«О, сколько женского народу»
Трамп назвал свой подход к Путину не мягкостью, а дипломатией
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Ученые рассказали об опасности зубной пасты
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Россия может принять летние Олимпийские игры
«Головоломка для мозга»: в Сети обсуждают оптическую иллюзию
Где находится самый известный бамбуковый тоннель (фото)
Спорт
Черчесову — автограф, клубам — стадионы Президент России Владимир Путин подвел итоги чемпионата мира по футболу
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь