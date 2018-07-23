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17:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Незнакомые люди устроили свадьбу мечты для нуждающейся пары

Мир не без добрых людей.

Молодожены Бэк и Мэтт из Квинсленда познакомились в больнице, когда оба проходили лечение от рака. Когда они решили пожениться, то не надеялись даже на скромную церемонию — все деньги уходили на лекарства и медицинское обслуживание. А уж о большой идеальной свадьбе они не могли и мечтать.

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Но все изменилось, когда они случайно познакомились с владелицей салона красоты Сильвией Джеффрис. Узнав о помолвке и сложной жизненной ситуации, она решила принять участие в их судьбе и публично призвала неравнодушных людей собрать деньги на свадьбу.

На ее призыв откликнулись не только простые жители Квинсленда, но и крупные бизнесмены, которые своими усилиями организовали для Бэк и Мэтта сказочную свадьбу.

Кроме родственников и друзей, на церемонию мог прийти любой желающий из тех, кто делал пожертвования.

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