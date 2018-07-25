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14:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый живописный песчаный каньон в мире (фото)

Это место — настоящий природный шедевр.

Одной из самых известных и ярких природных достопримечательностей США и мира по праву можно назвать Каньон Антилопы, расположенный на севере Аризоны в 240 километрах от Великого Колорадского Каньона.

Песчаный каньон причудливой формы находится на землях племени Навахо, а потому, чтобы туда попасть, нужно заплатить пошлину за проход по индейской территории и нанять проводника. Но это того стоит.

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Каньон Антилопы — это уникальный шедевр природы. Красные песчаные скалы в течение многих столетий вытачивались ветром и водой. Раз в несколько лет во время ливневых дождей каньон затапливает водой, которая, стекая, уносит с собой песчинки и формирует рельефные линии внутри скал.

Свое название каньон получил благодаря оранжево-красному цвету песка, который напоминает шкуру антилопы.

Лучшее время для посещения этого места — весна и осень, а самые живописные фото получаются в середине дня, когда солнце находится в зените и проникает практически во все уголки каньона.

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