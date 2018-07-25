Как выглядит самый живописный песчаный каньон в мире (фото)
Это место — настоящий природный шедевр.
Это место — настоящий природный шедевр.
Одной из самых известных и ярких природных достопримечательностей США и мира по праву можно назвать Каньон Антилопы, расположенный на севере Аризоны в 240 километрах от Великого Колорадского Каньона.
Песчаный каньон причудливой формы находится на землях племени Навахо, а потому, чтобы туда попасть, нужно заплатить пошлину за проход по индейской территории и нанять проводника. Но это того стоит.
Каньон Антилопы — это уникальный шедевр природы. Красные песчаные скалы в течение многих столетий вытачивались ветром и водой. Раз в несколько лет во время ливневых дождей каньон затапливает водой, которая, стекая, уносит с собой песчинки и формирует рельефные линии внутри скал.
Лучшее время для посещения этого места — весна и осень, а самые живописные фото получаются в середине дня, когда солнце находится в зените и проникает практически во все уголки каньона.
Еще больше живописных мест!