Где находятся самые большие дыры в Земле (фото)
Некоторые из них — дело рук человека, другие — странности природы.
Некоторые из них — дело рук человека, другие — странности природы.
В конце июля в Нижегородской области в Шатковском районе недалеко от деревни Неледино образовалась огромная карстовая воронка. Глубина провала составляет 50 метров, а его диаметр — 32 метра. К счастью, земля провалилась посреди поля, а потому никто не пострадал.
Воронка в Неледино хоть и впечатляющая, но не самая большая в мире. Рассказываем вам о других гигантских дырах.
Одна из самых известных и жутких дыр на планете глубиной 150 метров и диаметром 20 метров образовалась в 2011 году в столице Гватемалы в результате размытия почвы дождями и подземными водами. Во время образования провала погибли несколько человек, было уничтожено с десяток домов, в том числе и целая швейная фабрика, которая рухнула в котлован. По словам местных жителей, за несколько месяцев до трагедии в этом месте ощущались подвижки почвы, а
Одна из самых больших дыр в Земле находится в городе Мирный в Якутии.
Кимберлитовая трубка «Мир» — это карьер глубиной 525 метра и диаметром 1,2 километра. Он является одним из крупнейших в мире карьеров по добыче алмазов.
Самый молодой алмазный карьер расположен на острове Las de Gras в 220 километрах южнее Полярного круга, у берегов Канады. Уже
Огромная воронка в земле, которая является самым большим гидросливом в мире, находится в Северной Калифорнии, США. Построенный 55 лет назад водосток выглядит, как гигантская бетонная труба. Ее глубина составляет 21 метр. Воронка имеет форму конуса. Диаметр на вершине достигает почти 22 метров, а внизу сужается до 9 метров. Выходит она через 200 метров с другой стороны плотины, выводя из водохранилища излишки воды.
Еще один алмазный карьер (правда, уже не действующий) находится в городе Кимберли в ЮАР. Площадь «Большой дыры» составляет 17 гектаров. Диаметр — 1,6 километров, глубина — 215 метров. Она считается самым большим карьером, разработанным людьми, без применения техники. В настоящее время дно дыры на 40 метров заполняет вода.
Еще одна гигантская дыра в Земле, которую сделали люди, находится в американском штате Юта. Это самый большой действующий карьер в мире — около километра в глубину и три с половиной километра в ширину. Здесь добывают медь.
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