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18:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где в России находится уникальный каменный лес (фото)

Это природный памятник мирового значения.

Есть в России живописный природный парк, который находится под защитой ЮНЕСКО. Место, куда приезжают туристы со всего мира, расположено в 200 км от Якутска. Это парк «Ленские столбы».

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Удивительные 100-метровые известняковые скалы, напоминающие башни или высокие столбы деревьев, тянутся по правому берегу реки Лены почти на 40 километров. По данным ученых, возраст этих необычных архитектурных скал составляет 500 тысяч лет.

Каменные башни появились благодаря эрозионному выветриванию, движению земной коры, а также климатическим особенностям региона. И это то самое природное чудо, которое нужно увидеть своими глазами.

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