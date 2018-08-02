С ветерком. Как выглядят самые необычные лифты мира (фото)
Это не простые железные кабины, а настоящие аттракционы.
Это не простые железные кабины, а настоящие аттракционы.
Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным.
Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы собрали для вас самые интересные.
Самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннесса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.
Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой. В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.
В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире,
Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе. Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту.
Лифты
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