Лунное затмение, Марс и МКС попали на один снимок

Источник: Европейское космическое агентство

Необычное фото, на котором запечатлены одновременно Марс, лунное затмение и стремительно пролетающая МКС, обнародовало Европейское космическое агентство.

Снимок сделан в одном из национальных парков Австралии примерно в 250 км к северу от города Аделаиды.

«Кровавую» Луну жители планеты наблюдали в ночь на 28 июля. Самое длинное лунное затмение в ХХI веке длилось 3 часа 56 минут. Луна полностью оказалась в тени Земли и окрасилась в багровые оттенки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3MtTZn3qM/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bl3MtTZn3qM/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений ESA (@europeanspaceagency)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T16:27:06+00:00">30 Лип 2018 р. о 9:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Марс в конце июля приблизился к Земле на минимальное расстояние и стал самым ярким объектом в небе после Солнца и Венеры. Последний раз такое явление наблюдалось в 2003 году.

МКС совершает один виток вокруг Земли за 90 минут. Отследить ее перемещение довольно легко. Этим и воспользовался фотограф Эндрю Уолл.

«У меня возникла идея снять лунное затмение в парке Mount Remarkable, но только за день до него я узнал, что Международная космическая станция будет пролетать мимо чуть “выше” Марса и Луны приблизительно в 6:40 по местному времени. Я не мог упустить возможность сфотографировать их всех вместе», — цитирует фотографа Европейское космическое агентство.