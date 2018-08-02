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17:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лунное затмение, Марс и МКС попали на один снимок

Фотограф поймал удачный момент почти случайно.

Источник: Европейское космическое агентство

Необычное фото, на котором запечатлены одновременно Марс, лунное затмение и стремительно пролетающая МКС, обнародовало Европейское космическое агентство.

Снимок сделан в одном из национальных парков Австралии примерно в 250 км к северу от города Аделаиды.

«Кровавую» Луну жители планеты наблюдали в ночь на 28 июля. Самое длинное лунное затмение в ХХI веке длилось 3 часа 56 минут. Луна полностью оказалась в тени Земли и окрасилась в багровые оттенки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марс в конце июля приблизился к Земле на минимальное расстояние и стал самым ярким объектом в небе после Солнца и Венеры. Последний раз такое явление наблюдалось в 2003 году.

МКС совершает один виток вокруг Земли за 90 минут. Отследить ее перемещение довольно легко. Этим и воспользовался фотограф Эндрю Уолл.

«У меня возникла идея снять лунное затмение в парке Mount Remarkable, но только за день до него я узнал, что Международная космическая станция будет пролетать мимо чуть “выше” Марса и Луны приблизительно в 6:40 по местному времени. Я не мог упустить возможность сфотографировать их всех вместе», — цитирует фотографа Европейское космическое агентство.

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