Ученые придумали, как избавиться от пробок на дорогах
Экономисты предлагают установить специальный тариф.
Экономисты предлагают установить специальный тариф.
Новая модель контроля над автомобильным трафиком может появиться в Европе уже в ближайшем будущем.
В последнем выпуске журнала Nature европейские экономисты Питер Крамтон, Аксель Окенфельс и Ричард Геддес описали концепцию, в которой предлагают установить динамические тарифы за использование дорог.
По мнению ученых, это поможет уменьшить загруженных дорог и улучшить экологическую ситуацию.
Технически такая пошлина может быть применена уже сегодня, ведь системы навигации и видеофиксации позволяют отследить передвижения на дорогах, отмечают эксперты.
Конечно, нужно будет разработать систему, которая станет приемлемым компромиссом между сбором личных данных и защитой конфиденциальности.
Согласно данным, опубликованным в 2017 году британским медицинским журналом «Ланцет», выхлопные газы на дорогах Европы становятся причиной смерти более 40 тысяч человек ежегодно.
В России городами с самыми загруженными дорогами являются Москва, Самара, Красноярск, Уфа и Воронеж.
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