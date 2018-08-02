Ученые придумали, как избавиться от пробок на дорогах

Источник: РИА "Новости"

Новая модель контроля над автомобильным трафиком может появиться в Европе уже в ближайшем будущем.

В последнем выпуске журнала Nature европейские экономисты Питер Крамтон, Аксель Окенфельс и Ричард Геддес описали концепцию, в которой предлагают установить динамические тарифы за использование дорог.

Сумма, которую заплатит водитель, будет зависеть не только от расстояния, но и от типа транспортного средства и выбросов выхлопных газов.

По мнению ученых, это поможет уменьшить загруженных дорог и улучшить экологическую ситуацию.

Технически такая пошлина может быть применена уже сегодня, ведь системы навигации и видеофиксации позволяют отследить передвижения на дорогах, отмечают эксперты.

Конечно, нужно будет разработать систему, которая станет приемлемым компромиссом между сбором личных данных и защитой конфиденциальности. Питер Крамтон

Согласно данным, опубликованным в 2017 году британским медицинским журналом «Ланцет», выхлопные газы на дорогах Европы становятся причиной смерти более 40 тысяч человек ежегодно.

В России городами с самыми загруженными дорогами являются Москва, Самара, Красноярск, Уфа и Воронеж.