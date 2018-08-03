Как выглядит самое большое соленое озеро в Европе (фото)
И находится оно в России.
И находится оно в России.
В России очень много природных чудес и уникальных пейзажей. Одним из таких является озеро Эльтон, расположенное в Волгоградской области недалеко от границы с Казахстаном.
Эльтон считается самым большим по площади соленым озером в Европе и одним из самых минерализованных в мире.
Считается, что название озера произошло от монгольского слова «Алтын-Нор», что означает «золотое дно». До 1882 года на Эльтоне велась добыча соли, а в 1910 году на его берегу появился лечебный санаторий, который позже перенесли в другое место.
В 2001 году озеро и прилегающие к нему территории вошли в состав Государственного учреждения «Природный парк “Эльтонский”».
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