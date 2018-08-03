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17:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самый большой и самый дорогой. Как устанавливали арбузные рекорды

3 августа во всем мире отмечается «профессиональный» праздник главного летнего угощения — арбуза.

Источник: СС0/TheDigitalArtist
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В этот день во многих странах устраиваются тематические фестивали, в ресторанах готовят блюда и коктейли с арбузом, а самые отчаянные участвуют в соревнованиях по его скоростному поеданию.

В честь праздника мы собрали для вас несколько интересных фактов об этой сочной летней ягоде.

Самый большой арбуз

Самый большой в мире арбуз, который официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса был выращен американцем Крисом Кентом из Теннесси в 2013 году. Гигантская ягода весила 158 килограммов и 984,11 граммов.

Самый маленький арбуз

Сорт «Pepquinos» активно скупается фешенебельными ресторанами по всему миру. Микроарбузы специально никто не выводил, они свободно растут в дикой природе в Южной Америке. По внешнему виду он похож на крыжовник, а по вкусу — на огурец.

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Самый дорогой арбуз

Арбуз сорта «Densuke» собрать с собственного огорода точно не удастся. Выращивают его только в одном месте на планете — на японском острове Хоккайдо. По вкусу он точно такой же, как и обычный, вот только сверху он абсолютно черный. За сезон их собирают не более 10 тысяч штук. Необычный вид и ограниченный «тираж» определяют стоимость лакомства — порядка 250 долларов за штуку.

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Самые красивые арбузы

В Китае на арбузах просто помешаны. Местные фермеры выращивают их в форме сердец, квадратов и других простых, но интересных фигур. По цветам мякоти они тоже отличаются: от розового и бордового до желтого и белого.

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Рекорд по нарезанию арбуза

63-летний американец Ашрита Фурман как будто специально старался успеть к празднику. 18 июля он установил новый мировой рекорд по скоростному разрезанию ягоды. Особенно интересен тот факт, что Фурман крошил арбузы мечом у себя на животе.

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Рекорд по разбиванию арбузов головой

В мае 2018 года в Пакистане житель города Карачи Рашид Насим установил мировой рекорд по разбиванию арбузов головой. За одну минуту он одолел 51 арбуз.

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Небьющийся арбуз

В начале августа 2018 года в Сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается. Арбуз при этом только отскакивает от земли, словно баскетбольный мяч.

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Арбузное искусство

Американец Клайв Купер является одним из самых известных «резчиков по арбузу». Из ягоды он создает необычные скульптуры.

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