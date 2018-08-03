Самый большой и самый дорогой. Как устанавливали арбузные рекорды
3 августа во всем мире отмечается «профессиональный» праздник главного летнего угощения — арбуза.
3 августа во всем мире отмечается «профессиональный» праздник главного летнего угощения — арбуза.
В этот день во многих странах устраиваются тематические фестивали, в ресторанах готовят блюда и коктейли с арбузом, а самые отчаянные участвуют в соревнованиях по его скоростному поеданию.
В честь праздника мы собрали для вас несколько интересных фактов об этой сочной летней ягоде.
Самый большой в мире арбуз, который официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса был выращен американцем Крисом Кентом из Теннесси в 2013 году. Гигантская ягода весила 158 килограммов и 984,11 граммов.
Сорт «Pepquinos» активно скупается фешенебельными ресторанами по всему миру. Микроарбузы специально никто не выводил, они свободно растут в дикой природе в Южной Америке. По внешнему виду он похож на крыжовник, а по вкусу — на огурец.
Арбуз сорта «Densuke» собрать с собственного огорода точно не удастся. Выращивают его только в одном месте на планете — на японском острове Хоккайдо. По вкусу он точно такой же, как и обычный, вот только сверху он абсолютно черный. За сезон их собирают не более 10 тысяч штук. Необычный вид и ограниченный «тираж» определяют стоимость лакомства — порядка 250 долларов за штуку.
В Китае на арбузах просто помешаны. Местные фермеры выращивают их в форме сердец, квадратов и других простых, но интересных фигур. По цветам мякоти они тоже отличаются: от розового и бордового до желтого и белого.
63-летний американец Ашрита Фурман как будто специально старался успеть к празднику. 18 июля он установил новый мировой рекорд по скоростному разрезанию ягоды. Особенно интересен тот факт, что Фурман крошил арбузы мечом у себя на животе.
В мае 2018 года в Пакистане житель города Карачи Рашид Насим установил мировой рекорд по разбиванию арбузов головой. За одну минуту он одолел 51 арбуз.
В начале августа 2018 года в Сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается. Арбуз при этом только отскакивает от земли, словно баскетбольный мяч.
Американец Клайв Купер является одним из самых известных «резчиков по арбузу». Из ягоды он создает необычные скульптуры.