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11:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке (фото)

Местные жители боятся злых духов и не любят приезжих.

Остров Мгинго, занимающий участок земли площадью 1,8 тысячи квадратных метров, считается одним из самым густонаселенных на планете. Здесь на постоянной основе проживает 131 человек.

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Крохотный островок находится в Африке на озере Виктория.

Права на него уже несколько лет оспаривают между собой Уганда и Кения, а сами островитяне считают себя отдельным независимым государством.

Правда, выплачивают обеим странам огромные налоги.

Заселение этого места началось сравнительно недавно — в 1991 году, когда двое рыбаков из Кении Далмас Тембо и Джордж Кибебе решили пожить на необитаемом до этого острове. Они же и начали приглашать туда своих родных и знакомых.

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Так, к 2009 году количество местных жителей достигло 131 человека, и Тембо с Кибебе, которые основали на острове «сенатскую республику» и стали ее «почетными сенаторами», запретили принимать в коммуну новых людей.

По местным законам, чужестранец может провести на Мгинго не больше суток.
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Главным доходом местного населения является рыболовство. Вылавливая в прибрежных водах нильского окуня, семья в среднем имеет прибыль 200−250 долларов в неделю. Что для жителей соседних африканских стран является зарплатой за 2−3 месяца.

На острове Мгинго есть пять баров, салон красоты, аптека, несколько гостиниц и четыре публичных дома, в которых работают женщины, пока их мужья добывают рыбу.

Любопытно, что в 200 метрах от Мгинго расположен еще один остров, Усинго. Несмотря на катастрофическую нехватку места, жители Мгинго не хотят заселять соседнюю территорию, поскольку верят, что она находится во власти злого духа.

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