Как живет самое маленькое непризнанное государство в Африке (фото)
Местные жители боятся злых духов и не любят приезжих.
Местные жители боятся злых духов и не любят приезжих.
Остров Мгинго, занимающий участок земли площадью 1,8 тысячи квадратных метров, считается одним из самым густонаселенных на планете. Здесь на постоянной основе проживает 131 человек.
Крохотный островок находится в Африке на озере Виктория.
Правда, выплачивают обеим странам огромные налоги.
Заселение этого места началось сравнительно недавно — в 1991 году, когда двое рыбаков из Кении Далмас Тембо и Джордж Кибебе решили пожить на необитаемом до этого острове. Они же и начали приглашать туда своих родных и знакомых.
Так, к 2009 году количество местных жителей достигло 131 человека, и Тембо с Кибебе, которые основали на острове «сенатскую республику» и стали ее «почетными сенаторами», запретили принимать в коммуну новых людей.
Главным доходом местного населения является рыболовство. Вылавливая в прибрежных водах нильского окуня, семья в среднем имеет прибыль 200−250 долларов в неделю. Что для жителей соседних африканских стран является зарплатой за 2−3 месяца.
На острове Мгинго есть пять баров, салон красоты, аптека, несколько гостиниц и четыре публичных дома, в которых работают женщины, пока их мужья добывают рыбу.
Любопытно, что в 200 метрах от Мгинго расположен еще один остров, Усинго. Несмотря на катастрофическую нехватку места, жители Мгинго не хотят заселять соседнюю территорию, поскольку верят, что она находится во власти злого духа.
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