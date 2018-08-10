Как выглядит кафе для настоящих фанатов единорогов (фото)
Розовое безумие.
Розовое безумие.
В Таиланде можно найти абсолютно все: неземные пейзажи, богатую культуру, вкусную кухню и настоящую сказку. Дело в том, что в Бангкоке находится уникальное место для любителей единорогов — Unicorn Café. Это просто рай для тех, кто любит пони, розовый цвет, радугу, мороженое и чудеса.
Посетителей прямо на входе встречает огромный единорог, с которым можно сфотографироваться и загадать желание. А вот внутри будьте готовы к буйству красок.
Повсюду здесь расставлены мягкие игрушки в виде сказочных лошадок, бабочек и звездочек.
Даже паста с беконом в этом кафе выглядит, как безумный разноцветный десерт. В общем, сплошная сказка и магия.