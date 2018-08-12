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10:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии

Грохот напугал соседей.

Провал глубиной до 6 метров образовался посреди пригородной дороги около города Таупо в Новой Зеландии.

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Дыру обнаружили двое подростков, катаясь вечером на велосипедах. На их глазах забор внезапно начал погружаться под землю. Один из мальчиков позвонил в службу экстренной помощи, а другой побежал предупредить соседей, чьи дома находятся как раз напротив.

По словам свидетелей, грохот стоял такой, словно огромные валуны катились с горы. Обвал произошел в течение 45 минут. Дыра «поглотила» часть дороги, газона и кусок забора.

Местные власти сообщили, что виной всему прорыв водопровода.

Дорога останется закрытой для проезда в течение нескольких дней.

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