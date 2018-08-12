Огромная дыра появилась на дороге в Новой Зеландии

Провал глубиной до 6 метров образовался посреди пригородной дороги около города Таупо в Новой Зеландии.

Дыру обнаружили двое подростков, катаясь вечером на велосипедах. На их глазах забор внезапно начал погружаться под землю. Один из мальчиков позвонил в службу экстренной помощи, а другой побежал предупредить соседей, чьи дома находятся как раз напротив.