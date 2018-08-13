Страшное место: как выглядит остров призраков Повелья (фото)
Репутация у него не самая хорошая.
Репутация у него не самая хорошая.
В мире огромное количество страшных и мистических мест. Некоторые из них создала природа, а некоторые — дело рук человека. Одно из таких неприветливых и странных мест — итальянский остров Повелья, который расположен в Венецианской лагуне.
Он считается одним из самых любимых мест обитания призраков. По рассказам и легендам, тут их просто не счесть.
Свою дурную славу Повелья получил неспроста.
В 1814 году больница была закрыта, и все здания на острове Повелья использовались исключительно как склады с оружием.
Но в 1922 году заброшенное здание больницы было восстановлено и перепрофилировано в психиатрическую клинику.
Некоторые смельчаки несколько раз пытались купить Повелью, но после трагических и необъяснимых случаев в страхе бежали оттуда. Поговаривают, что на острове живут призраки, которые мстят всем приезжим за свою страшную смерть.
Однако итальянские власти не сдаются: они взялись за реставрацию местных зданий и планируют сдавать остров в аренду.
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