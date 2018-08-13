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17:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Страшное место: как выглядит остров призраков Повелья (фото)

Репутация у него не самая хорошая.

В мире огромное количество страшных и мистических мест. Некоторые из них создала природа, а некоторые — дело рук человека. Одно из таких неприветливых и странных мест — итальянский остров Повелья, который расположен в Венецианской лагуне.

Он считается одним из самых любимых мест обитания призраков. По рассказам и легендам, тут их просто не счесть.

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Свою дурную славу Повелья получил неспроста.

В XVIII веке на острове построили церковь и больницу и начали свозить сюда больных чумой. По слухам, умерших от этой страшной болезни здесь было около 160 тысяч.
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В 1814 году больница была закрыта, и все здания на острове Повелья использовались исключительно как склады с оружием.

Но в 1922 году заброшенное здание больницы было восстановлено и перепрофилировано в психиатрическую клинику. Из-за удаленности этого места врачи больницы начали ставить над пациентами эксперименты. Умерших хоронили в братских могилах. В конце концов, главврач сам сошел с ума и покончил с собой. В 1968 году больница была закрыта, а остров заброшен.

Некоторые смельчаки несколько раз пытались купить Повелью, но после трагических и необъяснимых случаев в страхе бежали оттуда. Поговаривают, что на острове живут призраки, которые мстят всем приезжим за свою страшную смерть.

Однако итальянские власти не сдаются: они взялись за реставрацию местных зданий и планируют сдавать остров в аренду.

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