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16:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Попугай обругал спасающих его пожарных

И улетел на соседнюю крышу.

Попугай Джесси три дня просидел на крыше дома в северном Лондоне. Самка вида сине-желтый ара случайно выпорхнула в неосторожно открытое окно.

Птица не улетела далеко, она почти неподвижно сидела на одном месте, но и домой возвращаться не собиралась.

Подумав, что Джесси поранилась и потому не может слететь с крыши, хозяева вызвали команду спасения животных. Те, однако, не справились — нужна была очень высокая лестница, которая имеется только у пожарных. Борцы с огнем легко согласились помочь беглецу.

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Хозяева посоветовали пожарным обратиться к птице со словами «Я тебя люблю». Для Джесси это что-то вроде пароля, после которого птица должна сама пойти в руки. Пожарный, поднявшийся к попугаю, так и поступил.

«Я тебя люблю!» — ответила Джесси. Но сразу после этого на спасателя посыпался град бранных слов.

Джесси не только ругалась как сапожник, но и вставляла фразы на турецком и греческом, рассказал доброволец Крис Свеллоу.

Затем птица, видимо, устала от всеобщего внимания. Она самым неприличным образом посоветовала пожарному убраться куда подальше и перелетела на соседнюю крышу.

Поведение домашнего питомца скорее позабавило, чем обидело команду спасателей. Попугай же стал звездой британских СМИ.

Позже Джесси перелетела с крыши на дерево, откуда ее удалось снять без проблем. Сейчас сквернословящий попугай воссоединился со своими хозяевами.

Среди своих собратьев попугай ара считается интеллектуалом. Он способен запомнить около 20 слов. Это меньше, чем запоминает амазон или серый жако. Но в отличие от других видов ара употребляет слова осознанно, понимая, о чем идет речь.

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