«Портал в ад»: Москву накрыла огромная туча
Последний раз такое безумие творилось 28 июля. Тогда
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Последний раз такое безумие творилось 28 июля. Тогда
В соцсетях жители разных частей Москвы уже делятся фотографиями грозы.
в Москве ливень и град pic.twitter.com/USGKmSmyDG— Feldman (@EvgenyFeldman) 15 августа 2018 г.
По моему где то над моим домом открывается портал в ад pic.twitter.com/ZIDv9yswnC— министр лени (@verschroben_) 15 августа 2018 г.
Have you ever seen the rain? pic.twitter.com/GiXqNKTnbb— Расстрига Доренко (@rasstriga) 15 августа 2018 г.