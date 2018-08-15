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19:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Портал в ад»: Москву накрыла огромная туча

Последний раз такое безумие творилось 28 июля. Тогда из-за грозы отменили первый в России концерт Gorillaz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 55% 762 мм рт. ст. 3 м/с

В соцсетях жители разных частей Москвы уже делятся фотографиями грозы.

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