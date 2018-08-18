Фотограф превратил Сеул в город киберпанка (фото)
Фотопроект принес ему известность и в Англии, и в Южной Корее.
Фотопроект принес ему известность и в Англии, и в Южной Корее.
Уличный фотограф Стив Роу создает футуристические снимки Сеула, напоминающие фильмы в жанре киберпанка.
Роу родился и вырос в английском городе Лестер. Всю жизнь он занимался музыкой и фотографией. Некоторое время назад фотограф переехал в столицу Южной Кореи и был поражен фантастическими городскими пейзажами. По его словам, они отсылали к антиутопиям и научной фантастике.
За несколько месяцев Стив создал фотопроект, который тут же принес ему известность и в Англии, и в Южной Корее.
Неоновые вывески, темные улицы, загадочные прохожие и пасмурная погода — все это Роу показывает в своих работах, передавая немного нереальную атмосферу города.
Киберпанк — жанр научной фантастики, который отражает упадок человечества на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В жанре киберпанка сняты такие фильмы, как «Бегущий по лезвию», «Джонни-мнемоник», «Вспомнить всё», «Робокоп», «Матрица», «Призрак в доспехах» и другие.
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