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12:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Отец и сын сфотографировали поезда в стиле «Гарри Поттера»

Коллекция фотографий Кумбсов даже стала основой фотоальбома.

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Отец и сын Робин и Талис Кумбсы путешествуют по Великобритании, снимая захватывающие фотографии поездов.

Паровозы, которые до сих пор ездят на отдельных железнодорожных ветках, причудливые мосты и тоннели на фоне живописной природы напоминают фильмы в стиле «Гарри Поттера» или детективы Агаты Кристи.

Коллекция фотографий Кумбсов даже стала основой фотоальбома, напечатанного в одном из изданий страны.

«У меня в детстве все было связано с поездами. Игрушки, модели поездов, книги и часы наблюдений на местной железнодорожной станции», — рассказал Робин. Позже он работал менеджером на железной дороге, а теперь вышел на пенсию.

24-летний Талис унаследовал страсть своего отца. Он с упоением описывает железную дорогу в Уэльсе.

Дуэт фотографов использует общее оборудование для съемки. Свои фотографии они подписывают двумя именами.

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