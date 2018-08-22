Отец и сын сфотографировали поезда в стиле «Гарри Поттера»

Отец и сын Робин и Талис Кумбсы путешествуют по Великобритании, снимая захватывающие фотографии поездов.
Паровозы, которые до сих пор ездят на отдельных железнодорожных ветках, причудливые мосты и тоннели на фоне живописной природы напоминают фильмы в стиле «Гарри Поттера» или детективы Агаты Кристи.
Коллекция фотографий Кумбсов даже стала основой фотоальбома, напечатанного в одном из изданий страны.
«У меня в детстве все было связано с поездами. Игрушки, модели поездов, книги и часы наблюдений на местной железнодорожной станции», — рассказал Робин. Позже он работал менеджером на железной дороге, а теперь вышел на пенсию.
24-летний Талис унаследовал страсть своего отца. Он с упоением описывает железную дорогу в Уэльсе.
Дуэт фотографов использует общее оборудование для съемки. Свои фотографии они подписывают двумя именами.