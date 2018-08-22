В Намибии открыли отель, имитирующий кораблекрушение (фото)
И в этом есть свой смысл.
И в этом есть свой смысл.
В начале лета в Национальном заповеднике Берег Скелетов в Намибии открылся необычный
Отель был разработан архитектурным бюро Nina Maritz Architects и дизайнером Мелани ван дер Мерве, которая вдохновлялась самим местом — Берег Скелетов получил свое название
Shipwreck Lodge работает на солнечных батареях. Внутри каждого домика есть спальня, уборная и небольшой вестибюль. В отдельном здании есть общий зал и ресторан на верхней «палубе» с видом на песчаную равнину, встречающуюся с океаном.
По правилам Национального парка, все постройки на его территории должны оказывать минимальное воздействие на природу, а через 25 лет после истечения срока контракта, должны быть без труда демонтированы.