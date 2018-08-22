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16:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Намибии открыли отель, имитирующий кораблекрушение (фото)

И в этом есть свой смысл.

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В начале лета в Национальном заповеднике Берег Скелетов в Намибии открылся необычный эко-отель под названием Shipwreck Lodge. Деревянные домики-номера, окруженные белыми песками, напоминают корабли, выброшенные на берег штормом.

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Отель был разработан архитектурным бюро Nina Maritz Architects и дизайнером Мелани ван дер Мерве, которая вдохновлялась самим местом — Берег Скелетов получил свое название из-за большого количества кораблекрушений с человеческими жертвами.

Shipwreck Lodge работает на солнечных батареях. Внутри каждого домика есть спальня, уборная и небольшой вестибюль. В отдельном здании есть общий зал и ресторан на верхней «палубе» с видом на песчаную равнину, встречающуюся с океаном.

По правилам Национального парка, все постройки на его территории должны оказывать минимальное воздействие на природу, а через 25 лет после истечения срока контракта, должны быть без труда демонтированы.

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