Фотограф поместил знаменитостей в трущобы Индонезии
С трудом верится, что эти фото ненастоящие.
С трудом верится, что эти фото ненастоящие.
Индонезийский фотограф и музыкант Аган Харахап очень популярен у себя на родине и на просторах интернета. А все благодаря своей фантазии и профессиональному владению программами для редактирования фото.
Еще в 2014 году Харахап начал свой
Профессионализму Агана можно поставить наивысший балл — звезды в трущобах, национальных нарядах и в сомнительных клубах выглядят настолько органично, что несложно поверить в реалистичность этих фото.
Проект, который продолжается уже четыре года, постоянно пополняется новыми забавными «снимками». В 2018 году к армии актеров и певиц прибавились новые актуальные персоны вроде Дональда Трампа, Ким Чен Ына и парочки популярных рэперов.