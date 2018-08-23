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17:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф поместил знаменитостей в трущобы Индонезии

С трудом верится, что эти фото ненастоящие.

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Индонезийский фотограф и музыкант Аган Харахап очень популярен у себя на родине и на просторах интернета. А все благодаря своей фантазии и профессиональному владению программами для редактирования фото.

Еще в 2014 году Харахап начал свой фотошоп-проект, в котором помещал знаменитостей на снимки из повседневной жизни индонезийцев.

Профессионализму Агана можно поставить наивысший балл — звезды в трущобах, национальных нарядах и в сомнительных клубах выглядят настолько органично, что несложно поверить в реалистичность этих фото.

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Таким образом Харахап не только развлекается, но и привлекает внимание общественности к фейковым новостям, замечая, что не стоит слепо верить тому, что вы видите в СМИ и интернете.

Проект, который продолжается уже четыре года, постоянно пополняется новыми забавными «снимками». В 2018 году к армии актеров и певиц прибавились новые актуальные персоны вроде Дональда Трампа, Ким Чен Ына и парочки популярных рэперов.

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