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15:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

От охры до лилового. Где находится необычный радужный пляж (фото)

Необыкновенная расцветка и пейзаж делают это место уникальным.

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В китайском Алтае на севере Синьцзян-Уйгурского Автономного района есть уникальное место. Разноцветный пляж Уцайтань, что в переводе означает «Пять цветов», находится на высоте 480 метров над уровнем моря на берегу реки Иртыш.

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Скалы на этом пляже в результате эрозии приобрели необыкновенную расцветку: от охры и шоколада до пурпурного и лилового.

На этих скалах ничего не растет, и тем интереснее выглядит противоположный берег Иртыша, покрытый густой зеленью. Кстати рядом с радужным пляжем можно также увидеть крупнейшую в Китае ветроэлектростанцию.

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