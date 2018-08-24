От охры до лилового. Где находится необычный радужный пляж (фото)
Необыкновенная расцветка и пейзаж делают это место уникальным.
Необыкновенная расцветка и пейзаж делают это место уникальным.
В китайском Алтае на севере
Скалы на этом пляже в результате эрозии приобрели необыкновенную расцветку: от охры и шоколада до пурпурного и лилового.
На этих скалах ничего не растет, и тем интереснее выглядит противоположный берег Иртыша, покрытый густой зеленью. Кстати рядом с радужным пляжем можно также увидеть крупнейшую в Китае ветроэлектростанцию.
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