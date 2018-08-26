Британка использовала кофе вместо красок (фото)
Ее портреты выполнены с большим мастерством.
Ее портреты выполнены с большим мастерством.
Художница из Манчестера Меган Поттер рисует портреты с помощью кофе.
«Я люблю кофе! Настолько, что я не только пью его, но и рисую с его помощью!» — говорит она.
Меган специализируется на портретах людей и животных. Она рисует не только своих клиентов или их питомцев, но и портреты знаменитостей: актеров и певцов.
Портреты выполнены с большим мастерством. Некоторые комментаторы отказываются верить, что Меган достаточно чашки кофе и пары кисточек, чтобы завершить работу.
Фото и видео своих работ она размещает в соцсетях.
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