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10:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка использовала кофе вместо красок (фото)

Ее портреты выполнены с большим мастерством.

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Художница из Манчестера Меган Поттер рисует портреты с помощью кофе.

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«Я люблю кофе! Настолько, что я не только пью его, но и рисую с его помощью!» — говорит она.

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Меган специализируется на портретах людей и животных. Она рисует не только своих клиентов или их питомцев, но и портреты знаменитостей: актеров и певцов.

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Портреты выполнены с большим мастерством. Некоторые комментаторы отказываются верить, что Меган достаточно чашки кофе и пары кисточек, чтобы завершить работу.

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Фото и видео своих работ она размещает в соцсетях.

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