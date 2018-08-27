Как выглядит «кладбище» самолетов (фото)
Летчик сделал впечатляющие кадры с высоты птичьего полета.
Летчик сделал впечатляющие кадры с высоты птичьего полета.
Калифорнийскому фотографу болгарского происхождения Яссену Тодорову удалось сделать уникальные снимки парка, в котором хранятся отслужившие свой срок пассажирские авиалайнеры.
Тодоров — не только известный фотограф и владелец многочисленных наград, но и сертифицированный пилот и летный инструктор. Он летает с 2002 года, зарегистрировал более 2500 часов полетов и побывал более чем в 500 аэропортах во всем мире.
У летчика есть и свой собственный небольшой самолет — Piper Warrior 1976 года. Авиаперелеты предоставляют ему отличную возможность делать фотографии с высоты.
Свои лучшие фотографии Яссен сделал в Южной Африке, США, Австрии, Испании, Бразилии, Исландии и на Филиппинах. Его работы печатает журнал National Geographic и другие известные издания.
Среди последних работ Тодорова — впечатляющая фотография 300 тысяч новых автомобилей, хранящихся в калифорнийской пустыне. В основном это Volkswagen и Audi 2009−2015 годов выпуска.
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