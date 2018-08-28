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12:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит один из самых экстравагантных домов современности (фото)

Благодаря безумному дизайну дом напоминает мыльные пузыри.

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Построенный в 1989 году архитектором Антти Ловага «Пузырьковый дом» (Palais Bulles) неспроста считается шедевром современной архитектуры. Этот сказочный дом, напоминающий розовые мыльные пузыри, расположился во французском городе Теуль в 10 км от Канн.

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Общая площадь дома составляет 1200 квадратных метров. На вилле есть 28 спален с круглыми кроватями, а также несколько общих комнат, в которых могут разместиться одновременно 350 человек. Стены и пол здесь украшают мягкие ковры, а система освещения меняется в зависимости от времени суток.

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На территории есть амфитеатр на 500 гостей, водопады, бассейны и сад, а также потрясающий вид на Лазурный берег Франции. Особняк принадлежит модельеру Пьеру Кардену. Но некоторые помещения на вилле часто сдаются для съемок или вечеринок.

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