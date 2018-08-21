Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)

Уникальный многоэтажный жилой дом, который признан самым длинным не только в Европе, но и в мире, находится в небольшом украинском городе Луцке.
Спроектированный архитекторами Василием Маловицем и Ростиславом Метельницким, он напоминает соты и объединяет в себе 40 домов разной этажности: от 5 до 9 этажей.
Длина этой постройки составляет 1750 метров, а если добавить и посчитать все его ответвления, то длина составит 2775 метров.
Дом, который начал строиться в 1969 году и был закончен в 1980-м, расположился сразу на двух улицах: улице Молодежи и проспекте Соборности.
В доме-рекордсмене 120 подъездов, и в общей сложности в нем проживают более 9 тысяч человек.
Местные жители называют огромное здание «Великой китайской стеной», ведь чтобы добраться от одного конца дома до другого, нужно проехать пару остановок на автобусе.