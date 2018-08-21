Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)

Уникальный многоэтажный жилой дом, который признан самым длинным не только в Европе, но и в мире, находится в небольшом украинском городе Луцке.

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Спроектированный архитекторами Василием Маловицем и Ростиславом Метельницким, он напоминает соты и объединяет в себе 40 домов разной этажности: от 5 до 9 этажей.

Длина этой постройки составляет 1750 метров, а если добавить и посчитать все его ответвления, то длина составит 2775 метров.

Дом, который начал строиться в 1969 году и был закончен в 1980-м, расположился сразу на двух улицах: улице Молодежи и проспекте Соборности.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNHeVyFAbu9/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.712962962962965% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BNHeVyFAbu9/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Твой Дом (@ekonomnostroy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-22T15:04:10+00:00">22 Ноя 2016 в 7:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В доме-рекордсмене 120 подъездов, и в общей сложности в нем проживают более 9 тысяч человек.

Местные жители называют огромное здание «Великой китайской стеной», ведь чтобы добраться от одного конца дома до другого, нужно проехать пару остановок на автобусе.