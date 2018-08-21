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13:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)

Чтобы навестить друзей из соседнего подъезда, нужно проехать пару остановок на автобусе.

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Уникальный многоэтажный жилой дом, который признан самым длинным не только в Европе, но и в мире, находится в небольшом украинском городе Луцке.

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Спроектированный архитекторами Василием Маловицем и Ростиславом Метельницким, он напоминает соты и объединяет в себе 40 домов разной этажности: от 5 до 9 этажей.

Длина этой постройки составляет 1750 метров, а если добавить и посчитать все его ответвления, то длина составит 2775 метров.

Дом, который начал строиться в 1969 году и был закончен в 1980-м, расположился сразу на двух улицах: улице Молодежи и проспекте Соборности.

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В доме-рекордсмене 120 подъездов, и в общей сложности в нем проживают более 9 тысяч человек.

Местные жители называют огромное здание «Великой китайской стеной», ведь чтобы добраться от одного конца дома до другого, нужно проехать пару остановок на автобусе.

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