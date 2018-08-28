Где находятся самые уединенные дома на Земле (фото)
Идеальные места для интровертов.
Идеальные места для интровертов.
Бьярнарей — это небольшой остров площадью 0,32 квадратных километра. Он находится в Атлантическом океане у южных берегов Исландии и входит в состав архипелага Вестманнаэйяр. На нем построено
В XIX веке на реке Кристалл в американском штате Колорадо был построен деревянный домик, служивший электростанцией. Электростанция работала до 1917 года, пока местные рудники не истощились и люди не покинули этот край. Сейчас живописный домик находится в частной собственности.
Крошечная деревня Гасадалур расположена на острове Воар. В ней постоянно живут только пару десятков человек.
В Сербии, недалеко от города
Между Африкой и Южной Америкой находится одно из самых отдаленных мест на планете — остров
На острове, который является действующим вулканом, есть маленькая деревня Эдинбург семи морей, в которой живут около 270 человек. По сути, они все родственники и являются потомками первых поселенцев, прибывших на остров в 19 веке. Каждый эдинбуржец может проследить свое генеалогическое дерево на 15 поколений, и на острове всего лишь 9 фамилий. В деревне есть кафе, школа, почта, магазин, две церкви и один медпункт, в котором работает один доктор. В случае серьезной болезни или вероятности извержения вулкана местных жителей переправляют в Африку.
Крошечный остров Just Room Enough площадью 306 квадратных метров является частью архипелага Thousand Islands на границе США и Канады. В 1955 году остров купила американская семья Сайзлендов. Они построили на нем дом и посадили рядом дерево. Кстати, остров «Достаточно места» является самым маленьким населенным островом в мире, но этот рекорд официально не зафиксирован.
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