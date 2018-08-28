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15:41 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находятся самые уединенные дома на Земле (фото)

Идеальные места для интровертов.

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Остров Бьярнарей, Исландия

Бьярнарей — это небольшой остров площадью 0,32 квадратных километра. Он находится в Атлантическом океане у южных берегов Исландии и входит в состав архипелага Вестманнаэйяр. На нем построено одно-единственное здание — охотничий домик, в котором живут три человека.

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Деревянная электростанция «Кристал-Милл», США

В XIX веке на реке Кристалл в американском штате Колорадо был построен деревянный домик, служивший электростанцией. Электростанция работала до 1917 года, пока местные рудники не истощились и люди не покинули этот край. Сейчас живописный домик находится в частной собственности.

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Деревня Гасадалур, Фарерские острова

Крошечная деревня Гасадалур расположена на острове Воар. В ней постоянно живут только пару десятков человек.

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Дом на реке Дрина, Сербия

В Сербии, недалеко от города Байина-Башта в центре реки Дрина находится небольшой живописный дом. В 1968 году группа местных парней часто отдыхала на огромном камне. Но поскольку его поверхность была неровной, то они соорудили на нем помост. А чуть позже они решили построить себе здесь дом для отдыха.

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Остров Тристан-да-Кунья, поселение Эдинбург семи морей

Между Африкой и Южной Америкой находится одно из самых отдаленных мест на планете — остров Тристан-да-Кунья.

Здесь нет сотовой связи и даже корабли в этом районе проплывают лишь несколько раз в год.

На острове, который является действующим вулканом, есть маленькая деревня Эдинбург семи морей, в которой живут около 270 человек. По сути, они все родственники и являются потомками первых поселенцев, прибывших на остров в 19 веке. Каждый эдинбуржец может проследить свое генеалогическое дерево на 15 поколений, и на острове всего лишь 9 фамилий. В деревне есть кафе, школа, почта, магазин, две церкви и один медпункт, в котором работает один доктор. В случае серьезной болезни или вероятности извержения вулкана местных жителей переправляют в Африку.

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Остров «Достаточно места», США

Крошечный остров Just Room Enough площадью 306 квадратных метров является частью архипелага Thousand Islands на границе США и Канады. В 1955 году остров купила американская семья Сайзлендов. Они построили на нем дом и посадили рядом дерево. Кстати, остров «Достаточно места» является самым маленьким населенным островом в мире, но этот рекорд официально не зафиксирован.

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