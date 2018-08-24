Найдено самое странное микрогосударство
Платформа в Северном море провозгласила себя отдельной страной.
Платформа в Северном море провозгласила себя отдельной страной.
Страну Силенд в Северном море не изучают на географии, сюда не возят туристов. Тем не менее она существует, хотя и не признана на дипломатическом уровне.
Силенд — одно из самых странных микрогосударств мира. Это даже не остров, а платформа на воде, сооруженная Великобританией во времена Второй мировой войны с оборонительной целью. Казус в том, что построили ее вне британских территориальных вод. Это и дало основания предприимчивым британцам Рою Бейтсу и Ронану О’Райли провозгласить этот кусочек «суши» независимым государством в 1967 году.
Позже дороги Бейтса и О’Райли разошлись. Первый стал единовластным правителем «княжества», провозгласив себя князем, а свою жену Джоан княгиней Силенда. Позже «трон» перешел по наследству к их сыну Майклу.
Споры о статусе платформы длились долгое время. Были даже предприняты попытки вооруженного захвата. Тем не менее, кровопролития удалось избежать — дело направили в суд.
В наше время Силенд как отдельная страна не признан ни одним государством мира. Тем не менее он отвечает минимальным критериям государственности. Силенд имеет государственные органы власти, конституцию, свой флаг, герб и гимн, выдает паспорта, печатает свои денежные знаки и почтовые марки. Паспорта самопровозглашенного государства имеют около 300 человек.
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