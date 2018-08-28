Как выглядят самые «сумасшедшие» острова Шотландии
Архипелаг
Архипелаг
Описывая это загадочное место, путешественники не жалеют эпитетов, называя его «кладовкой сумасшедшего бога», в которой он запрятал невероятные ландшафты, не найдя им иного применения.
Действительно, здесь находится самый высокий морской утес в Великобритании, а скалы называют самыми живописными во всей стране.
Чистейшая вода, зеленые долины, впечатляющие туманы, то и дело возникающие в очень влажном климате, придают островам неповторимое очарование.
Люди на архипелаге жили со времен неолита, но их численность никогда не превышала 180 человек. Жизнь здесь всегда была очень изолированной.
Долгое время попасть на острова можно было только на открытом баркасе. Поездка занимала несколько суток плавания на вёслах и под парусом в открытом океане. Осенью и зимой путешествия были невозможны.
После того как в начале ХІХ остров открыли для себя туристы, местные жители начали мигрировать на «большую землю» или же умирать от завезенных болезней. К 1930 году численность населения архипелага составляла всего 37 человек. Вскоре их эвакуировали в шотландский Моверн по их собственной просьбе.
После Второй мировой войны
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