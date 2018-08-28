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17:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят самые «сумасшедшие» острова Шотландии

Архипелаг Сент-Килду называют кладовкой бога, в которой он спрятал сокровища.

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Сент-Килда — удивительный архипелаг в северной части Атлантического океана. Это один из четырёх объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в Шотландии.

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Описывая это загадочное место, путешественники не жалеют эпитетов, называя его «кладовкой сумасшедшего бога», в которой он запрятал невероятные ландшафты, не найдя им иного применения.

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Действительно, здесь находится самый высокий морской утес в Великобритании, а скалы называют самыми живописными во всей стране.

Чистейшая вода, зеленые долины, впечатляющие туманы, то и дело возникающие в очень влажном климате, придают островам неповторимое очарование.

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Сент-Килда — место гнездования многих морских птиц. Здесь обитает крупнейшая в мире колония северных олуш, на островах можно увидеть северных качурок, атлантических тупиков и глупышей. А еще здесь живут 300 диких овец породы Боререй.

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Люди на архипелаге жили со времен неолита, но их численность никогда не превышала 180 человек. Жизнь здесь всегда была очень изолированной.

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Долгое время попасть на острова можно было только на открытом баркасе. Поездка занимала несколько суток плавания на вёслах и под парусом в открытом океане. Осенью и зимой путешествия были невозможны.

После того как в начале ХІХ остров открыли для себя туристы, местные жители начали мигрировать на «большую землю» или же умирать от завезенных болезней. К 1930 году численность населения архипелага составляла всего 37 человек. Вскоре их эвакуировали в шотландский Моверн по их собственной просьбе.

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После Второй мировой войны Сент-Килда снова стал обитаемым. Здесь расположилась военная база и многочисленные вышки слежения за ракетами.

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