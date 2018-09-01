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09:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

С помощью кофейной пенки «преодолели» языковой барьер (фото)

Бариста по имени Пуйя восхищает своим мастерством.

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Любителям кофе не всегда бывает просто найти в Китае кофейню, где этот напиток готовили бы по всем правилам.

Но в последнее время, пишут путешественники, ситуация начала значительно улучшаться. В стране появились не только известные сетевые кофейни, но и небольшие заведения, бариста в которых восхищают своим мастерством.

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Бариста по имени Пуйя из Шанхая не только готовит вкусный кофе, но и создает восхитительные рисунки на пенке капучино. Она с легкостью может нарисовать льва, покемона или тигра просто в вашей чашке.

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Несмотря на то, что девушка почти не знает английского, ее кофе помогает найти общий язык с туристами со всего мира.

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