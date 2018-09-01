С помощью кофейной пенки «преодолели» языковой барьер (фото)
Бариста по имени Пуйя восхищает своим мастерством.
Бариста по имени Пуйя восхищает своим мастерством.
Любителям кофе не всегда бывает просто найти в Китае кофейню, где этот напиток готовили бы по всем правилам.
Но в последнее время, пишут путешественники, ситуация начала значительно улучшаться. В стране появились не только известные сетевые кофейни, но и небольшие заведения, бариста в которых восхищают своим мастерством.
Бариста по имени Пуйя из Шанхая не только готовит вкусный кофе, но и создает восхитительные рисунки на пенке капучино. Она с легкостью может нарисовать льва, покемона или тигра просто в вашей чашке.
Несмотря на то, что девушка почти не знает английского, ее кофе помогает найти общий язык с туристами со всего мира.
Читайте также: