Nothing to see here... https://t.co/IpVm0R1fmK pic.twitter.com/YLZ3hceLvi— New York Post (@nypost) 1 вересня 2018 р.
Курица в Техасе подружилась со змеей
Наседка согрела «соседа» под крылом.
Наседка согрела «соседа» под крылом.
Сара Аллисон в городе Халле, штат Техас, отправилась проверить цыплят в курятнике у своих родителей. Она была поражена, увидев огромную змею, спокойно отдыхающую под крылом у наседки.
Женщина сперва начала паниковать, опасаясь за жизнь цыплят и других обитателей курятника. Но змея вела себя смирно и никому не причинила вреда.
Позже оказалось, что пресмыкающееся уже долгое время обитает рядом с домом фермеров. Иногда змея съедает несколько яиц. Отец Сары «знаком» с необычным соседом и даже считает его своим другом.
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