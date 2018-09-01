Курица в Техасе подружилась со змеей

Сара Аллисон в городе Халле, штат Техас, отправилась проверить цыплят в курятнике у своих родителей. Она была поражена, увидев огромную змею, спокойно отдыхающую под крылом у наседки.

Женщина сперва начала паниковать, опасаясь за жизнь цыплят и других обитателей курятника. Но змея вела себя смирно и никому не причинила вреда.

Позже оказалось, что пресмыкающееся уже долгое время обитает рядом с домом фермеров. Иногда змея съедает несколько яиц. Отец Сары «знаком» с необычным соседом и даже считает его своим другом.