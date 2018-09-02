Фотографы показали необычные места для свадебных снимков
Они снимают молодоженов в винных погребах, теплицах, в пустыне или посреди озера.
Они снимают молодоженов в винных погребах, теплицах, в пустыне или посреди озера.
Блог Junebug Weddings, посвященный всем нюансам организации свадеб, регулярно проводит конкурс свадебных фотографий. Участники присылают снимки молодоженов, сделанные в самых необычных местах.
Свадебная фотография давно перестала быть скучным и однообразным делом, говорят редакторы сайта. Незачем сниматься в парке или зале торжеств, если можно организовать фотосессию в винном погребе, теплице, посреди пустыни или на вершине горы.
Работы участников конкурса Junebug Weddings опубликованы в соцсетях. Организаторы надеются, что снимки вдохновят многих влюбленных устроить себе незабываемую свадьбу.
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