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14:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

95-летний дайвер побил собственный рекорд

Он не собирается останавливаться на достигнутом.

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Ветеран Второй мировой войны Раймонд Вули побил свой собственный рекорд как старейший дайвер в мире.

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28 августа Вули исполнилось 95 лет. Через несколько дней после дня рождения британец отправился исследовать затонувший корабль на Кипре. Он погрузился на 44 минуты на глубину 40,6 метров. Этим он побил свой предыдущий рекорд — погружение на 41 минуту на глубину 38,1 метра в 94 года.

«Мы сделали это… Я чувствую себя прекрасно», — заверил ветеран. Мужчина надеется побить нынешний рекорд в следующем году.

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Вули с другими дайверами исследовал шведский грузовой паром Zenobia, затонувший в прибрежных водах Ларнаки 7 июня 1980 года. Корабль перевозил 40-тонные тягачи концерна Volvo с прицепами. Судно прозвали «Титаником Средиземного моря». Теперь это популярное место для дайвинга.

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