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15:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бойфренд вместо штатива. Девушка придумала, как сделать селфи по-новому

Забавное видео удалось снять случайному прохожему.

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Фотограф высмеял стандартные пляжные снимки девушек

Правда о красивых снимках девушек в соцсетях раскрылась еще несколько лет назад, когда их бойфренды и мужья вышли из подполья и показали, как вынуждены фотографировать своих подруг в любое время и в любом месте.

Но девушки до сих пор нещадно эксплуатируют своих бойфрендов, чтобы добиться идеальных снимков.

В Сети появилось забавное видео, снятое 23-летним австралийцем Тимом Бреттеном. Молодой человек путешествовал по Праге, когда увидел следующую картину: девушка азиатской внешности позировала на фоне «стены Джона Леннона», а руку своего парня использовала в качестве штатива.

Во время загрузки произошла ошибка.

Около пяти минут она поднимала его руку с телефоном вверх и вниз, крутила ее влево и вправо и принимала при этом разные позы в поисках идеального кадра.

Несмотря на комичность процесса и явное неудобство, ее молодой человек стойко и молча терпел все происходящее.

Отметим, что в соцсетях есть целые сообщества, высмеивающие «инстаграмных бойфрендов».

 Бойфренд вместо штатива
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