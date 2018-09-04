Бойфренд вместо штатива. Девушка придумала, как сделать селфи по-новому
Забавное видео удалось снять случайному прохожему.
Забавное видео удалось снять случайному прохожему.
Правда о красивых снимках девушек в соцсетях раскрылась еще несколько лет назад, когда их бойфренды и мужья вышли из подполья и показали, как вынуждены фотографировать своих подруг в любое время и в любом месте.
Но девушки до сих пор нещадно эксплуатируют своих бойфрендов, чтобы добиться идеальных снимков.
В Сети появилось забавное видео, снятое 23-летним австралийцем Тимом Бреттеном. Молодой человек путешествовал по Праге, когда увидел следующую картину: девушка азиатской внешности позировала на фоне «стены Джона Леннона», а руку своего парня использовала в качестве штатива.
Около пяти минут она поднимала его руку с телефоном вверх и вниз, крутила ее влево и вправо и принимала при этом разные позы в поисках идеального кадра.
Отметим, что в соцсетях есть целые сообщества, высмеивающие «инстаграмных бойфрендов».