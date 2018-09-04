Бойфренд вместо штатива. Девушка придумала, как сделать селфи по-новому

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Правда о красивых снимках девушек в соцсетях раскрылась еще несколько лет назад, когда их бойфренды и мужья вышли из подполья и показали, как вынуждены фотографировать своих подруг в любое время и в любом месте.

Но девушки до сих пор нещадно эксплуатируют своих бойфрендов, чтобы добиться идеальных снимков.

В Сети появилось забавное видео, снятое 23-летним австралийцем Тимом Бреттеном. Молодой человек путешествовал по Праге, когда увидел следующую картину: девушка азиатской внешности позировала на фоне «стены Джона Леннона», а руку своего парня использовала в качестве штатива.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M7hyc2IemdY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Около пяти минут она поднимала его руку с телефоном вверх и вниз, крутила ее влево и вправо и принимала при этом разные позы в поисках идеального кадра.

Несмотря на комичность процесса и явное неудобство, ее молодой человек стойко и молча терпел все происходящее.