Где находятся самые необычные лестницы в мире (фото)
Разноцветные, бесконечные, древние и труднодоступные, они восхищают туристов.
Разноцветные, бесконечные, древние и труднодоступные, они восхищают туристов.
Пещеры Бату, Малайзия
На окраине
Известняковые пещеры образовались более 400 тысяч лет назад возле реки Бату. В составе комплекса — около 30 пещер.
Основная пещера носит название Светлая или Храмовая. У входа стоит 43-метровая статуя бога Муругана — младшего сына Вишну.
Ведут в пещеру 272 ступеньки. Изначально их построили из дерева, но затем заменили на каменные. Раз в 12 лет здесь повторяется церемония освящения храма. В рамках очередной подготовки ступени выкрасили в цвета радуги.
Лестница Браманте, Ватикан
На самом деле лестниц Браманте в Ватикане две. Первая была построена в 1505 году, а в 1932 году был создан ее современный вариант.
Старая лестница получила свое название в честь создавшего ее знаменитого архитектора Донато Браманте, построившего также базилику святого Петра в Ватикане. Вторую лестницу назвали в честь первой.
Оригинальная лестница скорее является пандусом, так как у нее нет ступеней, а ее двойная спираль напоминает структуру ДНК. Лестница была построена по поручению папы Юлия II, чтобы соединить Бельведерский дворец с Апостольским. Она закрыта для посещений, кроме специально организованных туров.
Современная лестница, построенная по проекту Джузеппе Момо, находится в музее
Чанд Баори, Индия
Ступенчатый колодец, глубина которого составляет более 30 метров, построен между IX и XI веками в городке Абанери, в 95 километрах от Джайпура. Это один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии. В нем насчитывают три с половиной тысячи ступенек.
Чанд Баори — древнейший архитектурный шедевр и место паломничества. Но если раньше в нем совершали омовения, то теперь паломникам разрешают омыть только руки и стопы. Вода в колодце опасна, утверждают бактериологи, и способна убить человека за 2−3 дня.
Гастелугаче, Испания
Островок Гастелугаче в Стране Басков соединен с материком каменным рукотворным мостом, который плавно переходит в извилистую лестницу с 241 ступенькой.
Единственное строение на острове — небольшая церковь Х века. По поверью, ее посетители могут ударить в колокол у входа три раза и загадать желание. Но сделать это непросто — храм почти всегда закрыт, а постоянных богослужений здесь не проходит.
Бесконечная лестница, Германия
В 2004 году в Мюнхене по проекту
Название сооружения отсылает к знаменитой лестнице Пенроуза — одной из «невозможных фигур», открытой шведским художником Оскаром Рутерсвардом и разработанной Лайонелом и Роджером Пенроузами в 1958 году. «Невозможные фигуры», которые можно нарисовать, но нельзя построить в реальном мире, часто встречаются в сборниках игр и головоломок, учебниках по психологии.
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