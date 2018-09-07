Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление телохранителя Захарченко изменило ход расследования
Показана новая «Нива» (прямо совсем новая): фото
5 российских звезд, в чьи роды не поверили поклонники
Овечкин поселится за МКАД
Как будут менять пенсии работающих и неработающих пенсионеров
Госдума одобрила предложение по ценам на алкоголь Эксперты предложили установить минимальные цены за бутылку алкогольного напитка
Девушки с формами: что такое бодипозитив и как с этим жить
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу
Алена Водонаева высказалась о шоу «Замуж за Бузову»
Меган Маркл спрятала живот под неудачным платьем - фото
Одежда висит: больной раком Крутой сильно похудел
Меркель о серьезном призыве к Путину: надеюсь, что прислушается
Москва потеряла двух долларовых миллиардеров
Певица Тимохина получила четыре года колонии - подробности
Хайпануть решила: Пригожин об эмиграции Самойловой
Бездомный стал миллионером, строя райские пляжи во дворах домов
Москвичи отказались от больших квартир
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Старая собака в сафари-парке не на шутку испугала молодого леопарда (видео)

Момент противостояния животных сняли на камеру туристы.

Наверх

В индийском штате Раджастан в леопардовом сафари-парке на месте бывшего лесного заповедника Джхалана туристы стали свидетелями животрепещущей истории.

Новость
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать

На дорогу к людям вышел старый хромой пес, который живет неподалеку при местном храме. Собака покрутилась возле автомобиля и свернулась комочком на дороге, когда на нее из кустов выпрыгнул молодой леопард. Судя по всему, дикая кошка решила, что старый пес не будет сложным противником и может стать отличной добычей. Но не тут-то было.

Собака в одну секунду вскочила на лапы и начала изо всех сил лаять на леопарда. Испуганный пес поджал хвост и пятился к машине с людьми, но не переставал гавкать на дикое животное. И это сработало. Леопард сначала стоял и обдумывал ситуацию, а затем решил капитулировать и тихонько ушел обратно в кусты.

Смелость пса спасла ему жизнь, а туристы накормили его вкусняшками и на своем джипе доставили к пропускному пункту за пределами парка, где сотрудники помогли псу безопасно добраться домой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
В ДНР передали власть Народному Совету
Стокилограммовая модель оказалась спортивнее и здоровее худых
Тимошенко и Порошенко возглавили рейтинг кандидатов в президенты
Кошка выпала с восьмого этажа на голову прохожему
19-летняя студентка стала лучшей сварщицей России
СМИ узнали обстоятельства получения визы «отравителей» Скрипалей
Эрдоган заявил, что нельзя оставлять Идлиб Асаду
Спорт
Русско-турецкая война: капитан Дзюба против Луческу Сборная России стартует в Лиге наций УЕФА выездным матчем против Турции в Трабзоне. Артем Дзюба в качестве капитана и поле с проплешинами
Hi-Tech
В России создан необычный смартфон по «пугающей» цене (фото) Все части комплекса — и аппаратная, и программная — отечественного производства.
Авто
А теперь горбатый! Toyota C-HR против Mitsubishi Eclipse Cross В свое время Nissan Juke предъявил покупателям дизайнерский ультиматум — люби или отрицай. Сработало. Вот только к немолодому «Джуку» уже привыкли. Поэтому на бунтарское место рвутся сразу два компактных кроссовера. Оба свежие, японские, но очень разные
Кино
Первая ведущая «Квартирного вопроса» вернулась на ТВ с новым шоу Наталья Мальцева в новой передаче будет встречать звездных гостей и делиться секретами обустройства красивого дома
Недвижимость
Овечкин поселится за МКАД
Самые доступные квартиры Москвы стали еще дешевле
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Недовольным развитием Москвы посоветовали переехать
Леди
Сапоги по колено вернулись в моду: как это носить (фото) Классика вытесняет с модного пьедестала ботфорты и ботильны, а мы расчехляем свои аккуратные замшевые сапожки
Дети
13-летний сын Децла копирует стиль папы Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (фото)
Все о ремонте
Дом под Санкт-Петербургом: пышное великолепие дворцовой классики
Кухня вместо коридора: оригинальная квартира в Новой Москве
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь