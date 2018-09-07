Старая собака в сафари-парке не на шутку испугала молодого леопарда (видео)

В индийском штате Раджастан в леопардовом сафари-парке на месте бывшего лесного заповедника Джхалана туристы стали свидетелями животрепещущей истории.

На дорогу к людям вышел старый хромой пес, который живет неподалеку при местном храме. Собака покрутилась возле автомобиля и свернулась комочком на дороге, когда на нее из кустов выпрыгнул молодой леопард. Судя по всему, дикая кошка решила, что старый пес не будет сложным противником и может стать отличной добычей. Но не тут-то было.

Собака в одну секунду вскочила на лапы и начала изо всех сил лаять на леопарда. Испуганный пес поджал хвост и пятился к машине с людьми, но не переставал гавкать на дикое животное. И это сработало. Леопард сначала стоял и обдумывал ситуацию, а затем решил капитулировать и тихонько ушел обратно в кусты.

Смелость пса спасла ему жизнь, а туристы накормили его вкусняшками и на своем джипе доставили к пропускному пункту за пределами парка, где сотрудники помогли псу безопасно добраться домой.