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16:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Новорожденная зебра упала в пруд, но ее спасли (видео)

Когда мать перегрызла пуповину, малыш скатился в воду.

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Сотрудники зоопарка в испанской Валенсии спасли новорожденную зебру от гибели в пруду.

Волнующие кадры сняли очевидцы происшествия.

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Зебра родила жеребенка на берегу пруда. Когда мать перегрызла пуповину, малыш не удержался и скатился в воду. Наблюдавшие за родами сотрудники зоопарка бросились жеребенку на помощь.

Не прошло и минуты, как новорожденную зебру успешно вынесли на берег. Во время операции по спасению двум мужчинам приходилось защищаться от паникующей самки. Она успокоилась только тогда, когда увидела своего ребенка в безопасности на суше.

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В условиях дикой природы новорожденные зебры встают на ноги через 15 минут после рождения. Через час они уже умеют ходить. Это необходимо, так как в неподвижном состоянии они беспомощны перед хищниками.

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