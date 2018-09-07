Новорожденная зебра упала в пруд, но ее спасли (видео)
Когда мать перегрызла пуповину, малыш скатился в воду.
Когда мать перегрызла пуповину, малыш скатился в воду.
Сотрудники зоопарка в испанской Валенсии спасли новорожденную зебру от гибели в пруду.
Волнующие кадры сняли очевидцы происшествия.
Зебра родила жеребенка на берегу пруда. Когда мать перегрызла пуповину, малыш не удержался и скатился в воду. Наблюдавшие за родами сотрудники зоопарка бросились жеребенку на помощь.
Не прошло и минуты, как новорожденную зебру успешно вынесли на берег. Во время операции по спасению двум мужчинам приходилось защищаться от паникующей самки. Она успокоилась только тогда, когда увидела своего ребенка в безопасности на суше.
В условиях дикой природы новорожденные зебры встают на ноги через 15 минут после рождения. Через час они уже умеют ходить. Это необходимо, так как в неподвижном состоянии они беспомощны перед хищниками.
Читайте также: