Как выглядит самый необычный буддистский храм (фото)
Это настоящее произведение искусства.
Это настоящее произведение искусства.
На севере Таиланда, в городе Чианграй, стоит необычный буддистский храм Ватронгкхун.
Его убранство выполнено материалами белого цвета. Но это не единственная особенность Белого храма.
Первое, что замечает человек, подходя к Ватронгкхуну, это множество рук, в отчаянии тянущихся к небу. Так создатель Белого храма Чалемчай Кхоситпхипхат изобразил ад — бесконечную яму человеческий страстей и желаний. Когда вы пересечете мост над «адом», вас встретят статуи небесных стражей.
Начав путь по мосту, вы должны идти только вперед. Такое движение символизирует буддийский путь к просветлению. Если турист в этот момент решит не идти дальше, охранники и в самом деле не позволят ему вернуться — придется пройти до конца.
Внутри храма традиционные буддийские образы переплетаются с отсылками к современной культуре. Ватронгкхун — настоящее произведение искусства. Художник Чалемчай Кхоситпхипхат, родившийся в 1955 году, задумал его как самый красивый храм в мире. Многие считают, что его замысел удался.
Белый храм был построен в 1997 году. В мае 2014 года сильное землетрясение серьезно повредило Ватронгкхун. К счастью, храм удалось восстановить почти в первоначальном виде.
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