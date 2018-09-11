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14:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Двух женщин задержали за странный ритуал в музее

Они уверяют, что действовали согласно Библии.

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Полиция Афин допрашивает двух женщин, задержанных за совершение ритуалов в музеях.

Они уверяют, что действовали согласно библейскому учению.

Еще в июле женщины оставили следы маслом на иконах, мраморных колоннах и каменных плитах в Византийском музее Афин. Месяц спустя следы появились в Музее Бенаки.

Во время загрузки произошла ошибка.Византийский музей, Афины, Греция

В минувшее воскресенье смотритель в Национальном историческом музее сообщил охранникам, что увидел женщину с рукой в масле. Полиция задержала посетительницу и ее спутницу за нанесение ущерба общественной собственности. Во всех случаях ущерб был незначительный, уточняют в правоохранительных органах.

Во время загрузки произошла ошибка.Музей Бенаки, Афины, Греция

Как сообщают греческие СМИ, женщины заявили, что масло обладает целебными свойствами и что их действия продиктованы Библией. Во время ареста у них нашли бутылку с маслом.

Женщины уверяют, что не хотели повредить артефакты. Одна из них призналась, что состояла в религиозной группе.

В музеях происшествия пока не комментируют.

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