Двух женщин задержали за странный ритуал в музее
Они уверяют, что действовали согласно Библии.
Они уверяют, что действовали согласно Библии.
Полиция Афин допрашивает двух женщин, задержанных за совершение ритуалов в музеях.
Они уверяют, что действовали согласно библейскому учению.
Еще в июле женщины оставили следы маслом на иконах, мраморных колоннах и каменных плитах в Византийском музее Афин. Месяц спустя следы появились в Музее Бенаки.
В минувшее воскресенье смотритель в Национальном историческом музее сообщил охранникам, что увидел женщину с рукой в масле. Полиция задержала посетительницу и ее спутницу за нанесение ущерба общественной собственности. Во всех случаях ущерб был незначительный, уточняют в правоохранительных органах.
Как сообщают греческие СМИ, женщины заявили, что масло обладает целебными свойствами и что их действия продиктованы Библией. Во время ареста у них нашли бутылку с маслом.
Женщины уверяют, что не хотели повредить артефакты. Одна из них призналась, что состояла в религиозной группе.
В музеях происшествия пока не комментируют.
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