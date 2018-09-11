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14:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Парень творчески отомстил бросившей его девушке (видео)

Снял видеоклип.

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Американец Остин Вебер планировал путешествие в Японию вместе со своей девушкой, но незадолго до поездки она его бросила. Тогда находчивый парень не растерялся и поехал в путешествие вместе со своим отцом.

Чтобы показать, как здорово они там провели время, и заодно отомстить своей бывшей возлюбленной, Остин записал видеоклип под песню группы ABBA, которую сам же и исполнил.

На видео он гуляет по Киото, взбирается на горы и купается в реке. Оператором видео выступил отец американца.

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