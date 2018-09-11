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17:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самая грязная река в мире стала чище (фото)

От нее так или иначе зависят 28 млн человек.

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Река Читарум играет очень важную роль в жизни людей из Западной Явы в Индонезии. В ее бассейне проживает около пяти миллионов человек. Это главная водная артерия региона, тем не менее Читарум долгое время оставалась самой грязной рекой на планете.

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Текстильные заводы в городах Бандунг и Чимахи служили главными загрязнителями реки, сбрасывающими в Читарум токсичные отходы. В целом более 2000 предприятий загрязняли ее свинцом, ртутью, мышьяком и другими токсинами.

Уровень свинца в реке был в 1000 раз выше допустимой концентрации для питьевой воды. Читарум убивала около 60 процентов видов рыбы и наносила серьезный вред здоровью людей, живущих на ее берегах.

Читарум используют для поддержки сельского хозяйства, водоснабжения, промышленности. На реке установлены три гидроэлектростанции, а водой с плотин орошают рисовые поля. Загрязнение так сильно ударило по сельскому хозяйству, что фермеры вынуждены были продать свои наделы за половину их стоимости.

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Каждый день по реке проплывали огромные потоки мусора. Люди в поисках заработка перебирали его, сидя в лодках. Они искали отходы, которые можно было сдать на переработку.

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В конце 2008 года Азиатский банк развития выделил 500 млн долларов кредита для очистки реки. Два года назад в стране стартовала программа по очищению водной артерии, она продлится до 2020 года.

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Сейчас река очистилась «внешне», но химический состав воды все еще далек от удовлетворительного. Властям страны понадобится еще как минимум несколько лет и значительные капиталовложения, чтобы Читарум снова стала безопасной рекой.

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