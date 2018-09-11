Самая грязная река в мире стала чище (фото)
От нее так или иначе зависят 28 млн человек.
От нее так или иначе зависят 28 млн человек.
Река Читарум играет очень важную роль в жизни людей из Западной Явы в Индонезии. В ее бассейне проживает около пяти миллионов человек. Это главная водная артерия региона, тем не менее Читарум долгое время оставалась самой грязной рекой на планете.
Текстильные заводы в городах Бандунг и Чимахи служили главными загрязнителями реки, сбрасывающими в Читарум токсичные отходы. В целом более 2000 предприятий загрязняли ее свинцом, ртутью, мышьяком и другими токсинами.
Читарум используют для поддержки сельского хозяйства, водоснабжения, промышленности. На реке установлены три гидроэлектростанции, а водой с плотин орошают рисовые поля. Загрязнение так сильно ударило по сельскому хозяйству, что фермеры вынуждены были продать свои наделы за половину их стоимости.
Каждый день по реке проплывали огромные потоки мусора. Люди в поисках заработка перебирали его, сидя в лодках. Они искали отходы, которые можно было сдать на переработку.
В конце 2008 года Азиатский банк развития выделил 500 млн долларов кредита для очистки реки. Два года назад в стране стартовала программа по очищению водной артерии, она продлится до 2020 года.
Сейчас река очистилась «внешне», но химический состав воды все еще далек от удовлетворительного. Властям страны понадобится еще как минимум несколько лет и значительные капиталовложения, чтобы Читарум снова стала безопасной рекой.
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