well that escalated quickly pic.twitter.com/pSMBMwILZX— makayla cunningham☕️ (@_makaylaanne__) 8 сентября 2018 г.
Новый челлендж заставляет взрослых не замечать детей
Малыши начинают верить в то, что не существуют.
Малыши начинают верить в то, что не существуют.
В Интернете набирает популярность довольно неоднозначный флешмоб #MagicForHumansChallenge.
Родители предлагают своему ребенку поучаствовать в «фокусе». Они усаживают его на стул и накрывают на несколько секунд простыней. Мама и папа уверяют, что когда снимут простыню, ребенок исчезнет.
Когда простыню снимают, все родственники делают вид, что ребенка нет. Жертва «фокуса»
Многие маленькие дети, поверив в свое «исчезновение», начинают плакать и кричать.
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