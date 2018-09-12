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15:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Новый челлендж заставляет взрослых не замечать детей

Малыши начинают верить в то, что не существуют.

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В Интернете набирает популярность довольно неоднозначный флешмоб #MagicForHumansChallenge.

Родители предлагают своему ребенку поучаствовать в «фокусе». Они усаживают его на стул и накрывают на несколько секунд простыней. Мама и папа уверяют, что когда снимут простыню, ребенок исчезнет.

Когда простыню снимают, все родственники делают вид, что ребенка нет. Жертва «фокуса» какое-то время обращается к старшим, но безрезультатно. Вскоре ребенок действительно начинает верить, что он исчез или стал невидимым. Все происходящее снимают на видео.

Многие маленькие дети, поверив в свое «исчезновение», начинают плакать и кричать.

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