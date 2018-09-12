Новый челлендж заставляет взрослых не замечать детей

Родители предлагают своему ребенку поучаствовать в «фокусе». Они усаживают его на стул и накрывают на несколько секунд простыней. Мама и папа уверяют, что когда снимут простыню, ребенок исчезнет.

Когда простыню снимают, все родственники делают вид, что ребенка нет. Жертва «фокуса» какое-то время обращается к старшим, но безрезультатно. Вскоре ребенок действительно начинает верить, что он исчез или стал невидимым. Все происходящее снимают на видео.