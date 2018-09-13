Как выглядят знаменитые затонувшие корабли (фото)
Они привлекают дайверов со всего мира.
Они привлекают дайверов со всего мира.
«Умбрия», Красное море
Этот известный корабль был спущен на воду в 1911 году в Гамбурге. Тогда он носил имя «Бахия Бланка». После Первой мировой войны судно продали Аргентине, а в 1935-м его купила Италия, чтобы использовать в качестве войскового транспорта. Она дала кораблю новое имя — «Умбрия».
В свой последний рейс «Умбрия» вышла в конце весны 1940 года. На корабль загрузили огромное количество боеприпасов для итальянской армии в восточноафриканских колониях: 360 тысяч авиабомб, 60 ящиков с детонаторами и капсюлями, а также строительные материалы. Конечной целью парохода была Калькутта.
В начале июня корабль начал проходить Суэцкий канал. Его неотступно сопровождал английский тральщик «Гримзби». Англичане со дня на день ожидали вступления Италии в войну. Пароход вынудили встать на якорь у рифа Вингейт.
На помощь англичанам подоспел новозеландский крейсер «Леандер». По видом тренировочной эвакуации капитан «Умбрии» принял решение затопить корабль, чтобы боеприпасы не достались англичанам.
Гигантская подводная «мина» все еще лежит на дне Красного моря. Ее деревянные части сгнили, а металлические вросли в риф. «Умбрия» — излюбленное место дайверов. Здесь все еще можно увидеть мешки с цементом, бутылки вина, покрышки для самолетных шасси и сотни авиабомб с детонаторами.
«Дмитрий Донской», Японское море
В июле 2018 года южнокорейские исследователи обнаружили в Японском море броненосный крейсер «Дмитрий Донской». Он находится в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метра.
Легендарный корабль был спущен на воду в 1883 году. В 1885-м его отправили в Средиземное море, где в течение двух лет судно возглавляло особый отряд. Затем корабль то входил в состав Тихоокеанской эскадры, то возвращался в Средиземное море.
«Дмитрий Донской» принимал участие в Цусимском сражении в мае 1905 года, в котором российская 2-я эскадра флота Тихого океана потерпела поражение от Императорского флота Японии в ходе
Корпус корабля сильно пострадал от снарядов, корма почти разрушена, но борта и палуба хорошо сохранились. Было заявлено о намерении поднять крейсер.
«Тотализатор», Канада
Шхуна «Тотализатор» была построена в 1867 году и восемнадцать лет использовалась для перевозки угля. Повредив днище, корабль затонул в гавани Тобермори, провинция Онтарио, на глубине всего 7 метров.
«Тотализатор» прекрасно виден с поверхности. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся шхун ХІХ века. Он привлекает на озеро Гурон туристов, любителей дайвинга и снорклинга.
«Президент Кулидж», Вануату
Военный транспорт «Президент Кулидж» затонул в Вануату в 1942 году, не проплавав и десяти лет. С оружием и подкреплением войскам на Гуадалканале он подошел к острову
Когда капитан спохватился, было уже поздно. Прозвучали два взрыва, и судно начало тонуть. По данным очевидцев, большинство людей на пароходе не умели плавать. Тем не менее, погибли всего два человека.
В 1983 году были прекращены попытки поднять с корабля груз. С тех пор «Президент Кулидж» стал Меккой дайверов и входит в десятку лучших дайвсайтов мира.
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