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19:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Китае сняли на видео необычное природное явление

В Желтом море одновременно образовались десять небольших водяных смерчей.

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11 сентября на побережье города Вэйхай на востоке Китая, местные жители стали свидетелями уникального, но пугающего природного явления.

Около 10 утра в прибрежной зоне появились порядка десяти водяных смерчей, которые одновременно вращались над водой. Редкий природный феномен продолжался около 20 минут.

Кадры удалось снять местным журналистам, которые по случайности работали над другим сюжетом неподалеку.

Сообщается также, что подобное явление примерно заметили в это же время, но на несколько километров дальше от берега.

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