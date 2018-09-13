В Китае сняли на видео необычное природное явление

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yfWoZKSyJx4?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

11 сентября на побережье города Вэйхай на востоке Китая, местные жители стали свидетелями уникального, но пугающего природного явления.

Около 10 утра в прибрежной зоне появились порядка десяти водяных смерчей, которые одновременно вращались над водой. Редкий природный феномен продолжался около 20 минут.

Кадры удалось снять местным журналистам, которые по случайности работали над другим сюжетом неподалеку.

Сообщается также, что подобное явление примерно заметили в это же время, но на несколько километров дальше от берега.