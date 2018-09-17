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11:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят морские жители, вызывающие улыбку (фото)

Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев.

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Обыкновенный рогатый кузовок

Эта рыбка живет в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Увидеть ее можно около коралловых рифов или в лагунах со спокойной водой.

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Обыкновенный рогатый кузовок не вырастает больше 40−46 см в длину. Его легко узнать благодаря необычной форме тела и сразу четырем «рогам». Два рогоподобных выроста размещены на голове, еще два — под хвостом. Они служат рыбке для защиты — так ее труднее проглотить.

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Молодые кузовики обычно плавают стайками, а вот взрослые особи необычайно пугливы и держатся поодиночке.

Phyllopteryx taeniolatus

Этот вид рыб состоит в родстве с морскими коньками. Отличает Phyllopteryx taeniolatus большое количество шипов и лентовидных придатков на теле. «Ленточки» помогают рыбке прятаться среди водорослей.

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Увидеть это замечательное создание можно в Индийском океане у южного побережья Австралии и у северных берегов Тасмании. Встречается рыбка на коралловых рифах на глубине от 3 до 50 метров.

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Рак-богомол

Раков-богомолов еще называют ротоногими. По строению ножек эти существа напоминают богомолов. Так они и получили свое название. Первая пара ножек помогает ракам ориентироваться и ощущать. Пары ног со второй по пятую — хватательные. Ими рак хватает и удерживает добычу.

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Известно, что у раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных. У людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, а у раков-богомолов их сразу шестнадцать.

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Рыба-попугай

Семейство рыб-попугаев объединяет около 10 родов и 100 видов. Некоторые рыбы достигают 1,3 м в длину. Обитают рыбы-попугаи в тропической зоне Тихого и Индийского океанов.

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Свое название рыбы получили за «клюв»: челюстная кость с плотно расположенными многочисленными зубами формой напоминает клюв попугая. У некоторых видов имеются еще и наружные клыки, они представляют опасность для купальщиков.

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Tylodina perversa

Этот вид морской улитки не может не вызывать улыбку. У моллюска есть «домик», но состоит он не из карбоната кальция, а в основном из белка. Обитает Tylodina perversa в северо-восточной Атлантике, включая Британские острова и Средиземное море.

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