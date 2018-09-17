Как выглядят морские жители, вызывающие улыбку (фото)
Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев.
Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев.
Обыкновенный рогатый кузовок
Эта рыбка живет в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Увидеть ее можно около коралловых рифов или в лагунах со спокойной водой.
Обыкновенный рогатый кузовок не вырастает больше 40−46 см в длину. Его легко узнать благодаря необычной форме тела и сразу четырем «рогам». Два рогоподобных выроста размещены на голове, еще два — под хвостом. Они служат рыбке для защиты — так ее труднее проглотить.
Молодые кузовики обычно плавают стайками, а вот взрослые особи необычайно пугливы и держатся поодиночке.
Phyllopteryx taeniolatus
Этот вид рыб состоит в родстве с морскими коньками. Отличает Phyllopteryx taeniolatus большое количество шипов и лентовидных придатков на теле. «Ленточки» помогают рыбке прятаться среди водорослей.
Увидеть это замечательное создание можно в Индийском океане у южного побережья Австралии и у северных берегов Тасмании. Встречается рыбка на коралловых рифах на глубине от 3 до 50 метров.
Рак-богомол
Известно, что у
Рыба-попугай
Семейство
Свое название рыбы получили за «клюв»: челюстная кость с плотно расположенными многочисленными зубами формой напоминает клюв попугая. У некоторых видов имеются еще и наружные клыки, они представляют опасность для купальщиков.
Tylodina perversa
Этот вид морской улитки не может не вызывать улыбку. У моллюска есть «домик», но состоит он не из карбоната кальция, а в основном из белка. Обитает Tylodina perversa в
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