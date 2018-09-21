Водопад «сдуло» штормовым ветром (видео)

Уникальное явление удалось запечатлеть на видео. Сила ветра в это время достигала 129 км в час. Под его действием вода стала течь вверх, около водопада появилась радуга.

Кроме «Хелены», несколько дней назад северную Англию, Ирландию и Шотландию накрыл мощный шторм «Али». Погибли два человека, еще несколько попали в больницы с травмами. Вслед за этим штормом на Великобританию надвигается циклон «Брона». Ненастная погода продержится в регионе до 24 сентября.