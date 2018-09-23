Шварценеггер отпраздновал Октоберфест с сыном
И поделился снимком в соцсетях.
И поделился снимком в соцсетях.
Арнольд Шварценеггер отправился на фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене вместе с сыном и подругой Хизер Миллиган.
На Октоберфесте 71-летний актер и политик отмечал день рождения сына, хотя 25 лет Патрику исполнилось несколькими днями ранее.
«Это была полная фантастика», — подписал
На одном из снимков Шварценеггер держит большую кружку пива. Рядом с ним — его сын. Оба одеты в традиционные баварские кожаные шорты ледерхозе и шляпы. Хизер Маллиган, подруга актера и физиотерапевт, тоже нарядилась в народный костюм.
Посещение Октоберфеста стало для Шварценеггера ежегодной традицией.
В марте этого года актер перенес срочную операцию на сердце. Он поступил в больницу для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности.
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