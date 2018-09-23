Шварценеггер отпраздновал Октоберфест с сыном

Арнольд Шварценеггер отправился на фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене вместе с сыном и подругой Хизер Миллиган.

На Октоберфесте 71-летний актер и политик отмечал день рождения сына, хотя 25 лет Патрику исполнилось несколькими днями ранее.

«Это была полная фантастика», — подписал Шварценеггер-старший фотографию в соцсетях.

На одном из снимков Шварценеггер держит большую кружку пива. Рядом с ним — его сын. Оба одеты в традиционные баварские кожаные шорты ледерхозе и шляпы. Хизер Маллиган, подруга актера и физиотерапевт, тоже нарядилась в народный костюм.

Посещение Октоберфеста стало для Шварценеггера ежегодной традицией.

В марте этого года актер перенес срочную операцию на сердце. Он поступил в больницу для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности.