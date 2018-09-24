Москвич может стать обладателем самых длинных в мире ресниц
Рекорд России он установил в 5-летнем возрасте.
Рекорд России он установил в 5-летнем возрасте.
Муин Бачонаев — 11-летний мальчик из Москвы с самыми длинными ресницами в России.
Он попал в книгу рекордов страны еще в пятилетнем возрасте. Длина ресниц Муина тогда составила 3,5 сантиметра при мировом рекорде 6,99 см.
Сегодня ресницы у мальчика стали еще длиннее, заявили его родители. Они подросли на полтора сантиметра. В скором времени, уверены в семье, Бачонаев сможет побить и мировой рекорд.
Семья Муина родом из Таджикистана. Мальчик ходит в школу в Москве и занимается футболом в академии московского «Спартака».
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