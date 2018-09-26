Чем знаменита Пустыня Белых Песков (фото)
Белоснежный песок и гигантские дюны.
Белоснежный песок и гигантские дюны.
Пустыня Белых Песков или Фарфоровая пустыня расположена на высоте 1291 метров над уровнем моря посреди гор
Около 100 миллионов лет назад на этом месте было море, которое с течением времени осушилось солнцем и превратилось в соленые озера. Однако и им не суждено было тут задержаться. В итоге вместо воды остался белоснежный селенит, а образовавшиеся за эти столетия горы Сакраменто и
Интересно, что пески здесь очень нестабильны и постоянно перемещаются. Ветер может образовывать огромные дюны высотой с двухэтажный дом. Пустыня Белых Песков является Национальным памятником США.
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