Чем знаменита Пустыня Белых Песков (фото)

Около 100 миллионов лет назад на этом месте было море, которое с течением времени осушилось солнцем и превратилось в соленые озера. Однако и им не суждено было тут задержаться. В итоге вместо воды остался белоснежный селенит, а образовавшиеся за эти столетия горы Сакраменто и Сан-Андреас не позволили ветрам унести его с территории. Кстати, горные вершины также состоят из пластов селенита, которые в результате погодных условий разрушаются и водой смываются с гор в долину, пополняя белоснежные пески Фарфоровой пустыни.