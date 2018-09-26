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10:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Чем знаменита Пустыня Белых Песков (фото)

Белоснежный песок и гигантские дюны.

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Пустыня Белых Песков или Фарфоровая пустыня расположена на высоте 1291 метров над уровнем моря посреди гор Сан-Андреас и Сакраменто в самом центре долины Тулароза в американском штате Нью-Мексико.

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Пустыня-альбинос площадью более 710 квадратных километров является самым большим месторождением гипсовых дюн в мире, именно поэтому ее пески выглядят настолько необычными.

Около 100 миллионов лет назад на этом месте было море, которое с течением времени осушилось солнцем и превратилось в соленые озера. Однако и им не суждено было тут задержаться. В итоге вместо воды остался белоснежный селенит, а образовавшиеся за эти столетия горы Сакраменто и Сан-Андреас не позволили ветрам унести его с территории. Кстати, горные вершины также состоят из пластов селенита, которые в результате погодных условий разрушаются и водой смываются с гор в долину, пополняя белоснежные пески Фарфоровой пустыни.

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Интересно, что пески здесь очень нестабильны и постоянно перемещаются. Ветер может образовывать огромные дюны высотой с двухэтажный дом. Пустыня Белых Песков является Национальным памятником США.

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