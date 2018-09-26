Ученые объяснили, почему нельзя купить свежие оливки
Мы покупаем соленые и консервированные оливки и маслины, но почему на рынках и в магазинах нельзя купить свежие?
Мы покупаем соленые и консервированные оливки и маслины, но почему на рынках и в магазинах нельзя купить свежие?
Популяризаторы науки из Американского химического общества совместно со студией PBS Digital Studios создали видеоролик на английском языке, в котором развенчивают мифы об этих плодах.
Съедобными оливки становятся только в соленом или консервированном виде. Их долго вымачивают в воде с разной концентрацией соли. Весь процесс занимает от 4 до 10 недель. Постепенно оливки темнеют, становятся мягкими, а горечь и вязкость исчезают.
Еще один распространенный миф связан с цветом оливок. Плоды, упавшие с дерева, бывают зеленого,
То, что оливки красят, превращая их в маслины, уже давно не новость. Вопрос в другом: чем именно их красят?
До конца XIX века оливки выращивали в основном ради оливкового масла. Но затем 56-летняя вдова Фрида Эхманн, у которой в Калифорнии был оливковый сад, начала экспериментировать с консервацией плодов. Уже через несколько лет она построила завод по переработке оливок и начала получать заказы из всей Америки. Предпринимательница экспериментировала с рецептом маслин до тех пор, пока они не приобрели темный цвет.
Согласно промышленной легенде, оливки становятся черными благодаря насыщению кислородом. Содержащийся в оливках антиоксидант гидрокситирозол вступает в реакцию с кислородом, и оливки темнеют. Это действительно происходит, вот только оливки в итоге получаются пятнистыми. Это и есть настоящие маслины.
Чтобы получился ровный черный цвет, в оливки добавляют стабилизатор окраски — глюконат железа (или Е579). Эта информация указывается на упаковке продукта.
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