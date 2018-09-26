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16:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые объяснили, почему нельзя купить свежие оливки

Мы покупаем соленые и консервированные оливки и маслины, но почему на рынках и в магазинах нельзя купить свежие?

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Популяризаторы науки из Американского химического общества совместно со студией PBS Digital Studios создали видеоролик на английском языке, в котором развенчивают мифы об этих плодах.

Свежие оливки не продаются по одной простой причине, говорится в ролике. Они просто отвратительны на вкус: горькие и вязкие.

Съедобными оливки становятся только в соленом или консервированном виде. Их долго вымачивают в воде с разной концентрацией соли. Весь процесс занимает от 4 до 10 недель. Постепенно оливки темнеют, становятся мягкими, а горечь и вязкость исчезают.

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Еще один распространенный миф связан с цветом оливок. Плоды, упавшие с дерева, бывают зеленого, светло-коричневого или сливового цвета. Но маслины, которые мы покупаем в банках, темные, как асфальт.

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То, что оливки красят, превращая их в маслины, уже давно не новость. Вопрос в другом: чем именно их красят?

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До конца XIX века оливки выращивали в основном ради оливкового масла. Но затем 56-летняя вдова Фрида Эхманн, у которой в Калифорнии был оливковый сад, начала экспериментировать с консервацией плодов. Уже через несколько лет она построила завод по переработке оливок и начала получать заказы из всей Америки. Предпринимательница экспериментировала с рецептом маслин до тех пор, пока они не приобрели темный цвет.

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Согласно промышленной легенде, оливки становятся черными благодаря насыщению кислородом. Содержащийся в оливках антиоксидант гидрокситирозол вступает в реакцию с кислородом, и оливки темнеют. Это действительно происходит, вот только оливки в итоге получаются пятнистыми. Это и есть настоящие маслины.

Чтобы получился ровный черный цвет, в оливки добавляют стабилизатор окраски — глюконат железа (или Е579). Эта информация указывается на упаковке продукта.

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